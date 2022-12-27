بيع الساعة الرملية في فيلم «The Wizard of Oz» الأمريكي بنصف مليون دولار

باعت دار المزادات الأمريكية «Heritage Auctions»، الساعة الرملية الأصلية التي جرى استخدامها في فيلم «Wizard of Oz» إنتاج عام 1939، والتي استخدمها ساحر الغرب في تحديد الوقت المتبقي من حياة «دوروثي» ضمن أحداث الفيلم، بمبلغ 495 ألف دولار، وفقا لما نشرته مجلة «سميثسونيان».

يبلغ طول الساعة الرملية نفسها من فيلم «Wizard of Oz» حوالي 20 بوصة، وعرضها قدمًا واحدًا تقريبًا، وتتضمن إطارًا قوطيًا جرى تصميمه بخبرة من قبل حرفيي الاستوديو من الخشب والورق المعجن، ويحيطها 3 تنانين مجنحة في شكل أعمدة لولبية، وعُرضت القطعة الأثرية في 3 معارض متحفية، وجرى بيعها في مزادين سابقين.

بيع تذكارات من الأفلام الأمريكية بـ8 ملايين دولار

ولم تكن الساعة الرملية هي القطعة الوحيدة في المزاد، لكن بيعت النسخة التجريبية من الفستان التي ارتداه جودي جارلاند، بمبلغ 125 ألف دولار، بينما جرى بيع سترة التي ارتداها بمبلغ 37.500 دولار في المزاد.

كما ضم المزاد تذكارات من أفلام بقيمة 8 ملايين دولار بما في ذلك تذكرة ذهبية لمصنع الشوكولاتة في فيلم «ويلي ونكا»، والرداء الذي ارتداه تشارلتون هيستون في فيلم «The Ten Commandments» إنتاج عام 1956.

في وقت سابق من هذا العام، أوقف قاضي محلي أمريكي في مانهاتن المزاد على الفستان الأصلي الذي كانت ترتديه جارلاند في الفيلم، بعد أن ادعى أحد أقارب مالكه المتوفى أنه ملك لها، حيث كان الفستان المربَّع باللونين الأزرق والأبيض مع بلوزة بيضاء متصلة به يعتبر ضائعًا لما يقرب من 4 عقود، قبل أن يُعاد اكتشافه العام الماضي في مجموعة قسم الدراما بالجامعة الكاثوليكية.

تأجيل المزاد على فستان جودي جارلاند من فيلم «The Wizard of Oz»

وحصل رئيس قسم الدراما بالجامعة الكاثوليكية، الأب جيلبرت هارتك، على الفستان كهدية في السبعينيات، ولكن بعد عام واحد فقط في الحرم الجامعي بواشنطن العاصمة، جرى الإبلاغ عن فقدان الزي، وفي عام 1986 وبعد ما يقرب من 4 عقود جرى العثور على الفستان مرة أخرى في علبة أحذية مهملة.

كان الفستان، الذي تتراوح قيمته بين 800 ألف دولار و 1.2 مليون دولار، من بين العناصر المدرجة في مزاد «Bonham's Classic Hollywood: Film and Television sale» في مايو الماضي، حتى ادعت ابنة أخت جيلبرت وأقرب قريب له على قيد الحياة في المحكمة أنها تعتبر المالك الشرعي للزي.

وأصدر قاضي المقاطعة الأمريكية بول جارديفي، أمرًا قضائيًا أوليا بتأجيل المزاد على الفستان لحين الفصل في القضية.