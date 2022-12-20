بيع مجسم المخلوق الفضائي «E.T» بعد 40 عاما من الفيلم بـ2.5 مليون دولار

تمكنت دار مزادات «جوليان» الأمريكي من بيع النموذج الميكانيكي الأصلي للكائن الفضائي «E.T»، الذي كان ضمن أحداث فيلم «E.T. the Extra-Terrestrial» للمخرج ستيفن سبيلبرج، إنتاج عام 1982، ووصل سعر المجسم لـ 2.560 مليون دولار، وفقا للحساب الرسمي للدار على «تويتر» والتي وصفته بـ «التحفة الهندسية».

تم إنشاء نموذج «E.T» بواسطة خبير المؤثرات الخاصة الإيطالي كارلو رامبالدي، وتم تشغيله بواسطة 12 رسامًا متحركًا محترفًا، مع حركات تشمل: تعابير الوجه والأنف والعينين والفم وحركة الجفون وحركة الرقبة والكتفين والذراعين واليدين والأصابع ودوران الصدر والبطن، كل ذلك عبر مجموعة من الكابلات المتصلة بأجهزة إلكترونية وعناصر ميكانيكية، بحسب مجلة «بيبول» الأمريكية.

ولم تكن تلك القطعة الوحيدة من الفيلم التي قامت الدار ببيعها، حيث باعت الماكيت الأول لـ «E.T» من أجل العرض التقديمي بـ 125 ألف دولار، بينما تم بيع الدراجة الهوائية التي ركبها روبرت ماكنوجتون ضمن أحداث الفيلم، بـ 115 ألف دولار، وتضمنت المجموعة 7 رسوم توضيحية لبناء مجسم تراوح سعر الرسم الواحد من 18 ألف دولار إلى 38 ألف دولار وصولا إلى 51 ألف دولار.

تكلفة إنتاج «E.T. the Extra-Terrestrial» بلغت 10 ملايين دولار

وتدور أحداث فيلم «E.T. the Extra-Terrestrial» حول مخلوق فضائي دودو يدعى «E.T» يضل طريقه إلى كوكب الأرض، وتنشأ علاقة صداقة بينه وبين طفل يدعى «أليوت» والذي يحاول مساعدت للعودة إلى كوكبه مرة أخرى، وتم إصدار الفيلم في يونيو 1982 وتكلف إنتاجه وقتها ما يقرب من 10 ملايين دولار، وتلقى إشادات واسعة من النقاد كما تصدر إيرادات شباك التذاكر في ذلك العام.

وكشفت النجمة الأمريكية درو باريمور، التي شاركت في الفيلم حين كانت تبلغ 7 سنوات في دور «جيرتي» شقيقة «أليوت»، في تصريحات سابقة ، أنها كانت تعتقد أن «E.T» كأئن حقيقي وليس مجسما ميكانيكيا، قائلة: «لقد أحببته حقًا بعمق».