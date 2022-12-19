بيع ممتلكات مارلين مونرو في مزاد.. أغلى قطعة تصل لـ 256 ألف دولار

بدأت دار «جوليان» الأمريكية، مزادًا على عدد من ممتلكات النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، بينها بطاقة تهنئة بالشفاء موقعة بخط اليد من ستانلي سي جيفورد، والد «مونرو»، وبيعت بمبلغ 31.250 دولار، وهو ما يوازي 772 ألف جنيه مصري، وذلك وفقًَا لما أعلنته دار المزادات عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

وأوضحت دار المزادات، في بيان: «هذه البطاقة هي الأداة المادية الوحيدة المعروفة التي تثبت أي اتصال بين جيفورد وابنته الشهيرة»، وكانت قدرت أن سعر البطاقة المبدئي يتراوح من 2000 دولار إلى 3000 دولار، لكن سعرها في المزاد تجاوز 31 ألف دولار.

فيلم وثائقي يكشف علاقة مارلين مونرو بوالدها

وتعتبر البطاقة واحدة من أهم ممتلكات مارلين مونرو، إذ لم تكشف طوال حياتها عن هوية والدها الحقيقية، ولم يعترف هو بها علنًا، وجرى إثبات أن ستانلي سي جيفورد هو والد أسطورة الشاشة الراحلة من خلال اختبار حمض نووي تم إجراؤه بعد وفاتهما بسنوات، وهو موضوع فيلم وثائقي بعنوان «Marilyn ، Her Final Secret» ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وفقًا لموقع «فارايتي».

بيع 4 فساتين لـ مارلين مونرو في مزاد بـ 792 ألف دولار

وتتضمن المزاد طرح أكثر من 175 قطعة للنجمة الراحلة، بينها أدوات التجميل الخاصة بها مثل أفلام أحمر الشفاه، والرموش الصناعية، وعلبة ظلال العيون، بالإضافة إلى العديد من الفساتين التي كانت ترتديها ورسائل مراسلة مختلفة، وصور، ودفتر شيكات شخصي، وبطاقة عضوية نقابة ممثلي الشاشة، ووملف طبي يتعلق بجراحة التجميل التي خضعت لها.

ومن القطع الأغلى التي بيعت، فستان أبيض بلا أكمام من القطن، ارتدته «مارلين» في صور اُلتقطت في مدينة نيويورك عام 1956، بمبلغ 256 ألف دولار، وبنفس المبلغ بيع فستان من الصوف الأسود ارتدته في عدة صور يوم 28 يناير 1955، بينما جرى بيع الفستان الحريري الذي ارتدته في إنتاج فيلمها الأخير «The Misfits»، وذلك بمبلغ 224 ألف دولار، أما فستان السهرة الأسود الذي ارتدته في مشهد محذوف من فيلم «The Seven Year Itch» بمبلغ 56 ألف دولار.

ومن القطع التي بيعت، أقراط من الفضة والؤلؤ الصناعي بمبلغ 10 آلاف دولار، كتاب الصلاة الخاص بها بـ 28 ألف دولار، أما حافظة النقود الذهبية المملوكة لها بيعت بـ12 ألف دولار، وبلغ سعر سدادات الأذن 16 ألف دولار.