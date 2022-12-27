قناة القاهرة الإخبارية: مصرع 16 شخصًا وإصابة 19 آخرين في حادث بالسودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة السودانية أعلنت في بيان اليوم، مصرع 16 شخصًا وإصابة 19 آخرين في حادث مروري بمدينة أم درمان.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين أتوبيس سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم، انحرف عن الشارع فاصطدم بسيارة نقل كانت تقف خارج الطريق، بمنطقة المويلح في الطريق الغربي «أم درمان بار».

وأكد بيان الشرطة السودانية، المنشور عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إسعاف المصابين بمستشفى أم درمان، ونقل جثامين المتوفين إلى المشرحة.