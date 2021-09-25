معهد تدريب القوات الخاصة ينظم دورات لعناصر الشرطة السودانية

نظم المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة دورات تدريبية لعناصر الشرطة السودانية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر الصلة والتعاون مع الدول الصديقة من خلال تقديم كل أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى المجالات الشرطية لكل الأشقاء من الكوادر الأمنية الإفريقية بغية تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية التي طالما يشار لها بالكفاءة والتميز.

103 متدربين من الشرطة السودانية شاركوا في الدورات

واستضافت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية لعدد 103 متدربين من عناصر الشرطة السودانية، وانعقدت الدورات التدريبية بالمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة التابع لقطاع التدريب فى الفترة من 21/8 إلى 16/9/2021 بمشاركة «الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب والمعهد القومى للحراسات والتأمين بقطاع الحراسات والتأمين».

وتضمنت الدورات ثلاث مجالات مهمة في مجالات العمل الأمنى حيث روعي خلالها الاحتياج التدريبي للجانب السودانى وهى كالآتي:

فرقة «التخطيط وإدارة مسرح العمليات للقتال فى المناطق المفتوحة».

فرقة «أعمال البحث الجنائي».

فرقة «حماية الشخصيات المهمة».

واشتمل البرنامج التدريبي للدورات مختلف الموضوعات النظرية والتدريبات الميدانية والسيناريوهات العملية المرتبطة بالمجالات التدريبية الثلاثة، كما اشتمل على عدد من الأنشطة الترفيهية والزيارات الخارجية للمعالم السياحية.

واختتمت فعاليات الفرق بحفل ختام حضره اللواء مساعد الوزير رئيس قطاع التدريب ورئيس المجلس الأعلى للتدريب، ومديرو الإدارات العامة المشاركة في العملية التدريبية وممثلي قطاعات «الأمن الوطني والتفتيش والأمن العام» بمقر المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، حيث بدأت فعاليات الحفل بالترحيب بالحضور ثم عرض مادة فيلمية عن المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى يوثق كل أنشطة الدورات الثلاث التدريبية والترفيهية.

وفي كلمة ألقاها أحد المتدربين بالنيابة عن الجانب السوداني أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لمصر قيادة وشعباً على إتاحة مثل هذه الفرصة التدريبية له وزملائه، مشيراً إلى أنها جاءت لتسد احتياجا تدريبيا حقيقيا لدى عناصر الشرطة من الجانب السودانى فى مختلف المجالات، كما توجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى وزارة الداخلية المصرية ممثلة فى وزير الداخلية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والاحترافية في التدريب، إلى جانب البرنامج السياحي والترفيهي الذي أتاح للمتدربين الفرصة لزيارة معالم مصر السياحية ومشاهدة حضارة مصر العظيمة، مؤكداً أن ما تم اكتسابه من مهارات ومعارف أمنية يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين وهو ما سينعكس إيجابياً بكل تأكيد على أداء المتدربين في مجالات عملهم الأمنية.

كما أعقب ذلك تكريم اللواء مساعد الوزير -رئيس قطاع التدريب- لأوائل الفرق التدريبية، ثم جاءت كلمته التي أشاد خلالها بهذه التجربة المتميزة على صعيد التعاون التدريبى الأمنى مع الدول الشقيقة والتى تعكس وتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وتوجيه التهنئة للمتدربين من الجانب السودانى على إتمام الفرق التدريبية بنجاح.

يأتي هذا في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني انطلاقاً من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كل دول القارة.