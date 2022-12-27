مسؤول بالآثار: المنطقة المحيطة بمعبد إسنا تضم كنوزًا من أربعة عصور مختلفة

تواصل الجهات المعنية جهود الكشف عن الكنوز الأثرية للحضارة القديمة، التي تمثل ثروة اقتصادية وسياحية للأجيال الجديدة، وعثرت إحدى البعثات مؤخرًا على كنز أثري بمنطقة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، في خطوة ينظر إليها الخبراء على أنها اكتشاف كبير.

وأكد أحمد حسن، مدير آثار إسنا، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جهود البحث التي أسفرت عن اكتشاف هذا الكنز الأثري، بدأت خلال زيارة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، للمدينة في 2021، التي شهدت إصدار قرار بنزع ملكية المنازل خلف معبد إسنا.

وأشار إلى أهمية المنطقة المحيطة بالمعبد، التي تجمع آثار أربعة عصور مختلفة، مؤكدًا أن «الصالة» فقط ظهرت من المعبد، ويجري في الوقت الحالي البحث عن باقي أجزائه.

وأضاف «حسن» أنه من المتوقع، حسب تصورات الخبراء الفرنسيين، أن يكون المعبد شبيهًا بمعبد «فيلة»، خاصة أنه تم بناء المعبدين في عصر واحد.