مدير آثار إسنا: جهود الدولة لتطوير المدينة بدأت قبل 5 سنوات

قال حسين الحداد، مدير آثار إسنا، إن مدينة إسنا شهدت الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية من خلال المعمار الإسلامي والآثار القبطية التي تظهر من خلال الكنائس التراثية، مبينا أن مدينة إسنا تضم كافات المجالات مثل الحرف اليدوية والمباني والمنازل والدروب المختلفة.

جهود الدولة لتطوير مدينة إسنا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن جهود الدولة بدأت منذ عام 2017 وتم اكتشاف الألوان الطبيعية لمدينة إسنا وإعادة تسجيل المعبد وزادت الاكتشافات الأثرية في ظل القيادة السياسية المجتهدة، مبينا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أطلق مبادرة لإحياء إسنا التاريخية التي تضم مباني تاريخية عبر حقب حديثة وفاطيمية ومملوكة وعثمانية ودولة قديمة.

تطوير سوق إسنا السياحي

وأوضح مدير آثار إسنا، أنه سيتم تطوير سوق إسنا السياحي وتطوير المجرى المائي لأن إسنا تمتلك واجهة مائية متسعة، ويوجد مرسى سياحي سيتم تجديده، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح بازرات عديدة، مؤكدًا الدولة لم تحدد تاريخ انتهاء التطوير الذي تقيمه حاليا في إسنا الأثرية.

اهتمام الدولة بتطوير الأماكن الأثرية والبنية التحتية

وتعمل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على تطوير الأماكن الأثرية والاهتمام بالبنية التحتية التي تسهل وصول الأشخاص للأماكن الآثرية بجانب افتتاح عدة متاحف عالمية قريبة من أماكن تواجد السياحة من أجل التسهيل على السياح لزيارة معالم الحضارة المصرية القديمة.