رئيس «آثار مصر العليا» يوضح تفاصيل اكتشاف إسنا الجديد «فيديو»

قال الدكتور محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إنّ الاكتشاف الأثري الجديد يقع بمدينة إسنا التي تبعد 50 كيلومترا جنوبي الأقصر، وكانت جزءًا من الإقليم الثالث لمصر العُليا والصعيد، ومن ثمّ أصبحت عاصمة الإقليم نفسه في العصر الروماني واليوناني، مشيرًا إلى أنّ مدينة إسنا زاخرة بالآثار وتعتبر متحفا مفتوحا للعصور التاريخية من العصر البطلمي والفرعوني حتى العصر الحديث.

مصر تهتم بجعل مدينة «إسنا» متحف مفتوح

وأضاف «عبدالبديع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية المصرية المصرية والقناة الأولى، أنّ مصر تهتم بجعل مدينة «إسنا» متحف مفتوح وذلك إضافة جديدة ومميزة لزوار الأقصر، إذ إنّ إسنا تضم آثار متنوعة بين الإسلامية والتابعة للعصر الحديث وأخرى للمملوكي وأيضًا العصر الفاطمي، بالإضافة إلى عصر محمد علي.

أبرز الاكتشافات بمتحف إسنا

وتابع بأنّ الدولة تهتم بمشروع تحويل مدينة إسنا إلى متحفٍ مفتوح، إذ إنّ هناك تطويرات تحدث في وكالة الجداوي ومعاصر الزيوت والمنازل والأسواق وغيرهم من دون إزالات، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر حدثت في غرب المعبد الحالي التابع من العصر الروماني للعصر البطلمي، ومن ثم تم اكتشاف بقايا مقصورة بطلمية وحمامات رومانية تُشبه «الساونا» ويوجد بها ممرات للهواء والمياه الساخنة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إلى أنّه تم اكتشاف مصنع أسلحة من عصر محمد علي، إلى جانب بعض القنابل اليدوية المصنوعة من الفُخار، بالإضافة إلى لوحات من العصر العباسي ومباني تروي حكايات مدتها 2350 عام.