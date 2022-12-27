المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بترويج المواد المخدرة «الحشيش»، في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

المتهم أحرز سلاح ومخدر الحشيش

وجاء في أوراق القضية، بعد إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، قيامه في دائرة قسم ثالث مدينة نصر، بحيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما أحرز سلاحًا أبيض كتر دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المتهم حاول الفرار وجرى القبض عليه

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية في أنه وحال المرور الأمني لنقيب شرطة التابعة لدائرة مركز الشرطة ومتابعة المفرج عنه، حيث شاهده يقف أسفل العقار ممسكاً بسلاح أبيض شفرة كتر ويعبث بها، وما أن شاهد قوة الشرطة حتى لاذ بالفرار فتعقبه الضابط وتمكن من ضبطه واستخلاص السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر على عبوة تبغ تحتوي على ثماني قطع بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار .