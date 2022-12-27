«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» لبيع السلع بأسعار مخفضة

واصلت مبادرة كلنا واحد، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين، تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

تخفيضات تصل لـ60%

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع من خلال «34 سلسلة – 1051 فرع – 4 شوادر» بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية» تتضمن كل منها سلع بتخفيضات تصل إلى 60%.

منظومة أمان

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية؛ بإعداد عبوات تحوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.