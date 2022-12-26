قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

استعرضت فضائية «الحياة»، مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في ضبط العديد من القضايا التموينية.

ضبط 66 طن دقيق بلدي مدعم

وأوضح الفيديو، أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 66 طن دقيق بلدي مدعم، تصرف مالكي مسؤولو عدد من المخابز البلدية بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط قرابة 194 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

ضبط 27 طن ملح طعام

كما أسفرت الجهود عن ضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، ونجحت الأجهزة الامنية في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق في الجيزة والقاهرة والقليوبية وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في القليوبية والدقهلية.