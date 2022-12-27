رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. قافلة الخير» في 4 محافظات

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة كلنا واحد – قافلة الخير، إذ تمّ خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بطاطين ومواد غذائية بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. 

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في «نطاق مديرية أمن القاهرة مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقاً، ونطاق مديرية أمن الإسكندرية، ونطاق مديرية أمن الإسماعيلية، ونطاق مديرية أمن القليوبية».

اقرأ المزيد:

ضبط 2 طن سلع غذائية حجبها مالك مخزن لبيعها بأزيد من سعرها في كفر الشيخ

قناة الحياة تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا تموينية

ضبط 84 طربة حشيش بحوزة شخص في مطروح

ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تجارة العملة بالجيزة

ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر في المنوفية
بقلم محمد بركات