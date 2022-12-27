«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. قافلة الخير» في 4 محافظات

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة كلنا واحد – قافلة الخير، إذ تمّ خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بطاطين ومواد غذائية بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في «نطاق مديرية أمن القاهرة مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقاً، ونطاق مديرية أمن الإسكندرية، ونطاق مديرية أمن الإسماعيلية، ونطاق مديرية أمن القليوبية».