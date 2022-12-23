قناة الحياة تنشر تقريرًا عن مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتقديم المساعدات للمحتاجين

نشرت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» على «فيس بوك» تقريرًا بعنوان «مواصلة فعاليات مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين».

وقال التقرير: «مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية تتواصل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، برعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين».

وأضاف: «تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة من بطاطين ومواد غذائية لإهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجًا، والمناطق الحضرية الجديدة على مستوى الجمهورية».

وتابع: «كلنا واحد.. قافلة الخير، انطلقت محملة بالمساعدات العينية لعدد من المناطق الحضرية الجديدة، مساهمة من وزارة الداخلية لدعم قاطني تلك المناطق، الذين تسعى الوزارة دائمًا لتخفيف الأعباء عنهم بمثل تلك المساعدات التي تتسم بالاستمرارية، وهو ما أشاد به المواطنون».