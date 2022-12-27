السجن 3 سنوات لمتهم في «أحداث الاتحادية»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة أحمد عبد الرازق، بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 7278 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية».

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمد نبيل مشرف، وأمانة سر محمود شلبي وسامح شعبان.

وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم في قضية أحداث الاتحادية، في مقدمتهم المعزول محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات الإخوان، بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض تظاهرهم السلمي، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء لتنفيذ الجريمة.

وأثبتت تحقيقات النيابة أنّ القيادي الإخواني محمد البلتاجي، هو المسؤول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر، عصام العريان ووجدي غنيم، اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.