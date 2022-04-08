مينا فيليب: «الاختيار 3» وثق أحداث الاتحادية كما وقعت منذ 10 سنوات

«إنت مين وتبع مين؟»، سؤال وجهه صراخ عناصر الجماعة الإرهابية في وجه مهندس الاتصالات مينا فيليب، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب، لم يستطع تفادي الضربات التي أتته من جميع الاتجاهات بالأيدي والأسلحة، تهاوى جسده الممتلئ على الأرض ليسحل حتى بوابة قصر الاتحادية.

مينا فيليب: ميليشيات الإخوان استولوا على متعلقاتي الشخصية وسرقوا أموالي

عشر سنوات والسؤال الدموي يتكرر في أذني «مينا» ليحمل معه ذكريات من الآلام النفسية قبل الجسدية التي تعرض لها، حيث قال لـ«الوطن» إنه أثناء مروره بشارع الخليفة المأمون مع تقاطع الميرغني، فوجئت بعدد كبير من الأشخاص الملتحين، قاموا بالقبض عليه، وبدأوا يضربونه كلهم بأيديهم وأرجلهم بلا رحمة، وبأدوات أخرى لم يستطع تحديدها.

ويضيف فيليب لـ«الوطن»: «لم أرَ ما حدث بعد ذلك بسبب كثرة الأشخاص المتجمعين للضرب في جسدي، واستمر الضرب حتى سقطت على الأرض، وسحلوني لحد ما وصلونى لبوابة قصر الاتحادية، وهناك فضلوا محتجزيني لمدة حوالي ساعة، وكانوا يسألوني (إنت مين، وتبع مين)، ثم قاموا بتفتيشي وأخذوا الفلوس اللي معايا والهاتف المحمول، ومتعلقاتي الشخصية، وحاول بعض الأشخاص يصوروني ويخلعوا اعتراف غصب عني على خلاف الحقيقة، وأنا رفضت الاعتراف».

أحداث الاتحادية التي أبرزتها الحلقة السابعة من مسلسل «الاختيار 3»، قال عنها «مينا» أن المسلسل بشكل عام يعد توثيقا رائعا لهذه الفترة الزمنية و هام للغاية نظرا لأن تسارع الأحداث جعلت البعض لا يركز في تفاصيل مرت مصر بها، مشيرا إلى أن ذكرياته عن هذه الواقعة تتمثل في أن الرأي العام حينها كان ضد محاولات الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة.

مينا فيليب: الجماعة الإرهابية كانت تحاول السيطرة على مفاصل الدولة و لم تتفهم أن مصر ليست عزبة

وتابع: «شاركت في تظاهرات واحتجاجات كثيرة خلال تلك الفترة لكن أنا ضد أي تظاهرة مصحوبة بعنف وتعرضت للضرب وربنا سترها لكن هناك الكثير من الشباب الذين فقدوا حياتهم خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية».

واختتم مينا حديثه لـ«الوطن»: «لم أكن أتخيل أن الجماعة الإرهابية بهذا القدر من العناد وحاولوا السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ولم يتفهموا أن مصر ليست عزبة يحكموها ويحكموا مواطنيها بأفكارهم».

مسلسل «الاختيار 3» بطولة ياسر جلال، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.