الاختيار 3 الحلقة 7 توثق نضال واستشهاد الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية

تناولت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، بطولة النجوم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز، أحداث مذبحة الاتحادية والتي استشهد فيها الزميل الحسيني أبو ضيف، أثناء القيام بمهامه الوظيفية وتغطية احداث محيط قصر الاتحادية، حيث تم استهدافه من قبل العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أثناء حديثه مع زميل له عن أفعال أنصار الجماعة، وتسجيله ورصده لأحداث الاتحادية.

استشهاد الحسيني أبو ضيف

وسلطت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، الضوء على كواليس مقتل الحسيني أبو ضيف في احداث مذبحة الاتحادية، حيث شهدت واقعة قتله برصاصة في الرأس، وهو ما يشير إلى تعمد القتل بسبب مواقف الزميل الراحل ضد الإخوان، ولا سيما أنه قام بتصوير العديد من الأحداث لتوثيقها وعرضها في الصحافة حتى يفضح ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية.

تريند الحسيني أبو ضيف

وعقب أحداث الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، تصدر اسم الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف، الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح «تريند»، بعدما شهدت أحداث الحلقة استشهاده، بمخطط إخواني.

وكانت التحريات كشفت في واقعة مقتل الحسيني أبو ضيف، استخدام العناصر الإجرامية التابعة لجماعة الإخوان، رصاص محرم دوليا.

الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3

وتعرض قناة أون E، هذا العام مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي يضم كوكبة من النجوم، ويوثق مراحل هامة في تاريخ الوطن، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وتمكنها من الصعود إلى كرسي الرئاسة، وتوالي الأحداث التي كادت أن تصل بمصر إلى نفق مظلم، لولا خروج الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، بعدما وقع ملايين المواطنين على استمارات تمرد، وهي الحركة التي تأسست في 26 إبريل 2013، واستطاعت أن تجمع ملايين التوقيعات ضد حكم الإخوان.