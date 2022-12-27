9 توصيات لورشة العمالة غير المنتظمة بـ«التنسيقية».. منها رفع قيم المعاشات

خرجت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدد من التوصيات في ورشة العمالة غير المنتظمة، بشأن التحديات التي تواجه العاملين بها، وأطر الحماية الاجتماعية، ضمن نقاشات الحوار الوطني، واهتمام التنسيقية بأهم القضايا التي تهم الشارع المصري.

وجاءت توصيات «التنسيقية» في ورشة العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية كالآتي:

توصيات ورشة العمالة غير المنتظمة

1- الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة.

2- وضع تعريفات محددة للعمالة غير المنتظمة توضح الفرق بين العمالة الموسمية والعرضية والموقتة.

3- العمل على توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة.

4- السماح للعامل باستكمال دفع التأمينات الاجتماعية في حالة فصله عن عمله السابق.

5- تشديد الرقابة على المؤسسات الاقتصادية وبالأخص العاملة بالاقتصاد غير الرسمي في توفير إجراءات الحماية الاجتماعية وإجراءات السلامة للعاملين.

6- الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والأسر الأشد فقرا ورفع قيم المعاشات بما يتناسب مع الأسعار الحالية.

7- تشجيع إقامة تنظيمات نقابية والتعاونيات للمهن الحرة من قطاع الأعمال والمهن غير المنتظمة.

8- دعم التعليم الفني ونشر ثقافة العمل الحر في أوساط الشباب لدعم المهن الحرة.

9- مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التأمين الاجتماعي والتسجيل القانوني للمهن.