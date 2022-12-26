«التنسيقية» تعقد ورشة عمل عن العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجمعة الماضية، ورشة عمل، عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة

وتناولت الورشة عدة محاور، منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة بجانب أطر وآليات تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة، وماهية التشريعات المنظمة والمتعلقة بالعمالة غير المنتظمة في القانون المصري.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعاملة غير المنتظمة مع أهمية وضع تعريفات محددة لهذه الفئة وتوضح الفرق بين العمالة الموسمية والعرضية والمؤقتة وأهمية العمل على توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة، التي تعمل لديهم مع السماح للعامل في استكمال دفع التأمينات الاجتماعية في حالة فصله عن عمله السابق.

وأدار ورشة العمل، كل من؛ النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمير بشري، عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية، بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب الأحرار الدستوريين والعدل والاتحاد والمحافظين وحقوق الإنسان والمواطنة والغد والشعب الجمهوري ومصر بلدي، وطلاب عن جامعة القاهرة .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.