أشرف زكي يكشف سبب ابتعاد عبلة كامل عن الفن: حزن على صديقتها

تصدر اسم عبلة كامل، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد أن كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عن سبب ابتعاد الفنانة عبلة كامل عن الوسط الفني مؤخرا.

وقال زكي: «حاولنا كثيرا نتحدث مع الفنانة عبلة كامل عن عودتها للفن، فأنا على تواصل معها بشكل دائم، بالإضافة إلى عدد من أصدقائنا داخل الوسط وكان ردها اللي فيه الخير يقدمه ربنا».

وكشف أشرف زكي عن سبب قرار عبلة كامل الابتعاد عن الفن قائلا: «عبلة كامل كان لها صديقة مقربة من خارج الوسط الفني توفيت، وهذا جعل عبلة كامل تدخل في حالة حزن».

آخر ظهور فني لـ عبلة كامل

وكان آخر ظهور فني لـ عبلة كامل في عام 2018 بعد الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار عرض أجزائه الخمسة.

«سلسال الدم» بطولة عبلة كامل، ورياض الخولي، وأحمد بدير، ومنة فضالي، تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

عبلة كامل قدمت خلال مشوارها الفني أكثر 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز هذه الأعمال «ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي» والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا وأصبح من أبرز الأعمال خلال مشوارها الفني كما شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة وهي «الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي».