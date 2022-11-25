نقابة المهن التمثيلية تعرب عن أسفها لتداول أخبار تنال من الفنانة منة شلبي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور الفنان أشرف زكي، بيانا صحفيا بشأن واقعة الفنانة منة شلبي، إذ أعربت عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء.

نقابة المهن التمثيلية تعبر عن أسفها بشأن منة شلبي

وأضافت النقابة، في بيانها: وصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوي علي بياناتها الشخصية، وأن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم.

نقابة المهن التمثيلية ترجو انتظار نتيجة التحقيق

وتابعت: «ترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات وتهيب النقابة بالجميع التحلي بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قوانين، وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات».