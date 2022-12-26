أشرف زكي لـ إيمان الحصري: افتتاح دار رعاية المسنين للفنانين غدا.. تضم 40 غرفة مجهزة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه منذ سنوات وهناك بعض الفنانين يعانون، خاصة من كبار السن وجيل الرواد، متابعا: «كنا بنجمع فلوس ونتواصل مع وزارة التضامن عشان نوفر مكان لفنان قدير، ومن هنا جاءت الفكرة لإيجاد دار للمسنين وبالفعل استجاب لنا سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتبرع بكامل المبلغ المطلوب بناء الدار».

40 غرفة فردية

وأضح «زكي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن افتتاح الدار سيكون غدا في الثانية عشر ظهرا، وسيتم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور على جهوده في تنفيذ الدار، مشيرا إلى أن الدار تتكون من 40 غرفة فردية، ومجهزة بثلاجة وتلفزيون، وتتضمن الضار جيمانيزيوم ومطعم وعيادة طبية وملتقى ثقافي، والعديد من الخدمات.

الخدمة المجتمعية

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الدار ستسهم أيضا في الخدمة المجتمعية من خلال بعض الغرف المخصصة لها، موضحا أن الدار لها مجلس أمناء سيضع لائحة العمل وشروط دخول الدار.