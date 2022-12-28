أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

حافظت الفاكهة الشتوية المتنوعة، على استقرار أسعارها وسط توافر المعروض، وثبات الأسعار على الرغم من تباينها بين أسواق الجملة ومحال التجزئة.

تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 و7 جنيهات، والتفاح بين 18 و20 جنيها، والبرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، والبرتقال اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، القشطة البلدي بين 10 و18 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 6 و10 جنيهات، وسعر الجوافة بين 6 و8 جنيهات، والعنب الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و28 جنيهًا، البلح الأحمر بين 8 و10 جنيهات، الموز بين 12 و15 جنيهًا، البرتقال البلدي 6 جنيهات، اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، الجوافة بين 8 و12 جنيهًا، الفراولة بين 15 و20 جنيهًا، الرمان بين 8 و15 جنيهًا، تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.