نص قرار وزير الصحة لحل أزمة ضوابط إعطاء الصيادلة الحقن للمرضى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا برقم 564، متعلقًا بشروط حقن المرضي، وفئات العاملين بالحقن، حصلت «الوطن» على نسخة منه.

وجاء القرار كالتالي: أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1973 بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة 2022:

مادة (1): تحدد مدة الدورة التدريبية اللازمة لقيام المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد وفقا لما نص عليه القرار الوزارى رقم 561 لسنة 2022 المشار إليه بیوم تدریبي واحد بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية، ويكون محتواها وفقا للبرنامج التدريبي المرافق لهذا القرار

ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك.

مادة (۲): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

كان وزير الصحة والسكان، أصدر قرار خلال الأسبوع الجاري بشأن حقن المرضي داخل الصيدليات، ونص القرار على ضرورة حصول الصيدلي على دورة تدريبة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية لإعطاء الحقن للمرضي، حرصًا على سلامة المريض.