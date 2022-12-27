القليوبية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان: تسليم كراسي متحركة وأجهزة تعويضية

شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، احتفالية المحافظة باليوم العالمي لحقوق الإنسان بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، لتكريم عدد من ذوي الهمم والقادرين باختلاف.

المحافظ: الدولة المصرية لا تألو جهدا لخدمة ذوي الهمم

وخلال كلمته، أكد محافظ القليوبية، أن اليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة غرضه وضع هذه الفئة في دائرة الاهتمام، وأن الدولة المصرية لا تألو جهدا لتقدم أفضل ما لديها لخدمتهم ودائما ما تستمع لأفكارهم التي تعبر عن قدراتهم الفذة.

وذكر، أن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكل أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف المصري، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.

ذوي القدرات الخاصة على رأس أولويات الدولة

وأكد محافظ القليوبية، أن ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، ودائمًا ما يوليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية باليوم العالمي لذوي القدرات، والذي يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم.

وأكد المحافظ، أن القليوبية كانت من أولى المحافظات التي بدأت في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتكون مهمتها الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة و ذوي القدرات الخاصة و المرأة المعيلة وكبار السن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد ندوات توعوية بالتنسيق مع الجامعة ومديريات التضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية ولترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز، ودمج كافة فئات المجتمع للمشاركة في ركب التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية كرم الهجان 20 من الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات في مختلف الألعاب الرياضية، وتوزيع 4 سماعات طبية، كما تم تسليم 9 أجهزة تعويضية بالإضافة إلى توزيع عدد 60 كرسي متحرك على عدد من ذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ورجال الأعمال.