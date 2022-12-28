اليوم.. آخر موعد لصرف مرتبات شهر ديسمبر لموظفي الجهاز الإداري للدولة

تختتم وزارة المالية، اليوم الأربعاء، صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعدما بدأت عملية الصرف الخميس الماضي، لـ 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، واستأنفت صرف المرتبات الأحد الماضي، بعد عطلتي الجمعة والسبت الأسبوعيتين.

5 أيام لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

استمرت عملية صرف مرتبات ديسمبر 2022، 5 أيام وفق الكتاب الدوري الموزع من جانب وزارة المالية على المديريات في المحافظات المختلفة، ومن المقرر خلال أيام أن تعلن وزارة المالية في كتاب دوري جديد مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وشهر فبراير وشهر مارس 2022.

تعطيل العمل في البنوك الأحد المقبل

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المحلية، يوم الأحد المقبل، احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، على أن تستأنف البنوك نشاطها اعتباراً من الإثنين المقبل.

زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

كانت الحكومة، رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من فبراير الماضي، من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، بتعليمات من القيادة السياسية التي وجهت بتحسين أوضاع العاملين في الدولة ورفع مستوى المعيشة، حيث يعمل في الجهاز الإداري للدولة قرابة 5.5 ملايين موظف تقريباً.