الأحد المقبل.. استئناف صرف مرتبات ديسمبر لموظفي الدولة

تستأنف المؤسسات الحكومية والجهات الإدارية التابعة للدولة، صرف مستحقات العاملين بها من أجور ومرتبات بداية الأسبوع المقبل، ونستعرض في السطور التالية جدول مرتبات ديسمبر 2022.

وخلال 5 أيام من الشهر الحالي، سيتم صرف أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5,5 مليون موظف، من الخميس 22 ديسمبر وحتى الأربعاء 28 ديسمبر الحالي.

بعد غد الأحد.. استئناف صرف مرتبات ديسمبر 2022

ووفقاً للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية ومحدد به مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2022، التي بدأت في بعض المؤسسات الحكومية أمس الخميس، ويتم استئنافها بعد غد الأحد.

استكمال صرف مرتبات ديسمبر 2022 لموظفي الحكومة

وسيتم استكمال صرف مرتبات ديسمبر الحالي يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر بباقي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية البالغ عددها 66 وزارة وهيئة ومصلحة.

وبحسب الكتاب الدوري للوزارة، فـ مواعيد صرف رواتب وأجور الموظفين للشهر الحالي ستستمر من الأحد والإثنين 26 ديسمبر حتى يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، فيما سيتم صرف المتأخرات من 8 إلى 10 يناير 2023.

موعد صرف مرتبات العاملين بـ «التربية والتعليم».. ديسمبر 2022

وبالنسبة للعاملين بقطاع التعليم من مدارس وإدارات تابعة لوزارة التربية والتعليم، فتم تحديد يوم الخميس أمس لصرف رواتبهم مع أول أيام صرف مرتبات الحكومة.

ستشمل عملية صرف أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة هذا الشهر، صرف الحد الأدنى للأجور الجديد الذي تم إقراره من مجلس الوزراء، بعد قرار صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه.

الحد الأدنى لأجور ومرتبات ديسمبر 2022

فيما سيبدأ الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة الممتازة من 9000 جنيه شهريًا، والحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا، أما الحد الأدنى لأجور موظفي درجة مدير عام فتبدأ من 5400 جنيه شهريًا، والحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة الأولى من 4800 جنيهاً، والحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة الثانية 4200 جنيهاً، والحد الأدنى لأجور الدرجة الثالثة 3720 جنيهاً، والحد الأدنى لأجور الدرجة الرابعة من 3480 جنيهاً، والدرجة الخامسة 3240 جنيهاً، والدرجة السادسة 3000 جنيه.