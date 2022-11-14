جدول الحد الأدنى للأجور الجديد.. تعرف على موعد صرف المرتبات

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، ينتظره كثير من العاملين في القطاع الحكومي، خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ وزارة المالية، صرف علاوة استثنائية مقطوعة قيمتها 300 جنيه، تضاف على الحد الأدنى للأجور الجديد بصفة دائمة، وتعتبر جزءًا من المرتب لجميع الدرجات المالية بداية من هذا الشهر، بالتزامن مع صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

ووفقا لما أعلنته المالية، فإن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد والمرتبات، تتضمن وصول الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه، فيما سيبدأ الحد الأدنى لأجور الدرجة العالية، من 6600 جنيه، مقابل 6300 قبل الزيادة.

ويبلغ الحد الأدني لدرجة المدير العام 5400 جنيه، بدلًا من 5100 جنيه، والدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه، بدلًا 4500 جنيه قبل الزيادة، ورفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية إلى 4200 جنيه، بدلا من 3900 جنيه قبل الزيادة، ووصل الحد الأدنى للأجور الدرجة الثالثة، إلى 3740 جنيها، مقابل 3420 جنيها قبل الزيادة.

وبحسب ما اعلنته وزارة المالية، فإن الدرجة الرابعة تبدأ من 3480 جنيها، بدلاً من 3180 جنيها قبل الزيادة، ويصل في الدرجة الخامسة إلى 3240 جنيهًا، والدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه، مقابل من 2700 جنيه قبل الزيادة، و3000 آلاف جنيه هو الحد الأدني للرواتب.

مواعيد صرف المرتبات

ذكرت وزارة المالية، ان صرف المرتبات عن شهر نوفمبر، يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري، في 33 وزارة ومصلحة وهيئة، ويستكمل الصرف يوم الأحد 27 نوفمبر الحالي للعاملين في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية أخرى، حيث يتم صرف مرتبات التعليم العالي - المالية - الكهرباء - الشباب والرياضة - الخارجية- التنمية المحلية - التخطيط - الزراعة واستصلاح الأراضي - العدل - الاستثمار والتعاون الدولي - هيئة الرقابة الإدارية - المحكمة الدستورية العليا - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الأزهر - دار الإفتاء المصرية.