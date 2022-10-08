موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022 - 2023.. «الأرصاد» توضح

مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد بالتزامن مع حلول فصل الخريف، تزداد احتمالية سقوط الأمطار، لذلك يسعى الكثيرون إلى معرفة موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022 – 2023.

ويستعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022 – 2023، وفق تصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في السطور التالية:

موعد ارتداء الملابس الشتوية 2022 - 2023

وقالت منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إن الوقت لا يزال مبكرا لـ ارتداء الملابس الشتوية 2022، إذ يبدأ الفصل البارد في نهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت أن حالة الطقس تشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وهذا من الأمور الطبيعية خلال فصل الخريف، موضحة أنه في بعض المناطق تزداد فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس

وقدمت «منار» للمواطنين بعض النصائح لمواجهة تقلبات الطقس، وهي:

- غلق مكيفات الهواء والمراوح خلال فترات الليل.

- إحكام غلق النوافذ.

- ارتداء الملابس الخريفية التي تكون مناسبة لحالة الطقس، وتساعد على منع الإصابة بنزلات البرد الشديدة؛ تزامنًا مع تقلبات الطقس خلال فصل الخريف الذي يميل إلى البرودة.

- متابعة النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد بشكل يومي.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس خلال الأيام المقبلة، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.