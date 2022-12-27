«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقررة يوم 10 يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 وهي كالتالي:

- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات بقيمة 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.

- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالي 105 جنيهات.

-شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تليفون الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم تليفونه.

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا.

- الالتزام بالزي المدرسي للبنات في الصور.

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين.

- 3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

- سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للطلاب المنازل بالثانوية العامة

أوضحت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب المنازل وهي كالتالي:

- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من الإدارة.

- بيان نجاح الصف الأول الثانوي من الإدارة.

- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي من الإدارة.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات.

- شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تليفون الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ورقم تليفونه.