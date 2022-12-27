وزير التعليم يتعهّد بتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 دون أخطاء

تعهّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2023، بلا أخطاء، مؤكدا أنّ النظام هذا العام سيكون محكما جدا وخالٍ من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، كما أنّ هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر جروب «حوار مجتمعي» على تطبيق واتساب، آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة الأسئلة المقالية بواسطة مصحح «معلم»، والفرق الوحيد في التقليدي أنّ المعلم يصحح الورقة التي أمامه، أما في الحالي فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

طريقة تصحيح سؤال التعبير

وبالنسبة لتصحيح موضوع التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023، قال وزير التعليم، إنّه سوف يكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال «وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار تراكيب لغوية، والسلامة الإملائية والنحوية».

رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة

ووجّه وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلا: «أرجوكم لا تقلقوا هذا عملي منذ عام 2016، وهؤلاء أولادي جميعا، ولن يضيع حق أي طالب، المهم مذاكرة دروسه»، مضيفا: «أنا أستاذ دكتور في المركز القومي للامتحانات وأستاذ اكاديمي في القياس والتقييم، فأرجو عدم القلق والثقة فينا مثل ثقتنا فيكم».