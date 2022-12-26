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«التعليم»: امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي بنظام البوكليت

كتب:

أميرة فكري
07:24 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن الامتحان يكون ورقيا للأسئلة المقالية بنسبة 15% من عدد الأسئلة على نفس بوكليت الثانوية العامة أي أن تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

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