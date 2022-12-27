التحالف الوطني يزور السيدة نوال ويهديها أجهزة كهربائية (فيديو)

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تلبية احتياجات السيدة نوال حسن محمد حسن، المقيمة بمنطقة منشأة ناصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد مصادفة مرور موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلوسها على الرصيف بمنطقة أبو رواش، والحديث معها.

وأجرى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، زيارة إلى السيّدة نوال وأهداها مجموعة من الأجهزة الكهربائية، ودعمها بمبلغ نقدي من مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطني، وتوفير وظيفة لنجلها، وتحقيق حلمها بأداء العمرة، وجار تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها، ودعم شهري لها من خلال مؤسسة حياة كريمة.

وقالت السيدة نوال خلال الزيارة: «شوفته وسلم عليا وأخدته بالحضن، وكنت فرحانة بيه أوي والله، وقولتله الريّس نفسه بقى يقولي أيوا أنا متشرف بيكي، فقولتله أنا اللي متشرفة بيك»، وتابعت: «معايا ابني قاعد من الشغل ومعايا راجل كبير وحالتنا على أدنا وعاوزة معاش وابني يشتغل أهم حاجة، الرئيس قالي عنيا».