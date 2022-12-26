نشأت الديهي: الرئيس السيسي وجه بضمان توفير احتياجات مصر من الكلور

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش التابع لشركة النصر الوسيطة بمحافظة الجيزة، إذ ذكر أن الدولة تعمل على افتتاح المزيد من المصانع في ظل الازمة العالمية، وارتباك سلاسل الإمداد، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وجود أي هزة في أنتاج الاوكسجين من شأنه أن يحدث كارثة طبية وصحية

وأضاف «الديهي»: «تخيل لا قدر الله نقص الأكسجين خلال ازمة كورونا، أو توقف استيراد الكلور هنشرب مياه ملوثة»، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضمان توفير احتياجات مصر من الكلور والشبة لتنقية المياه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، وهذا يوفر فرصة صعبة، والمزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على الكلور وغاز الأوكسجين والكثير من المنتجات الأخرى.

شركة النصر للصناعات تحتوي على عشرات المصانع

وأكد الإعلامي، أن وجود أي هزة في إنتاج الاوكسجين من شأنها أن تسبب كارثة طبية وصحية، مشيرًا إلى أن شركة النصر للصناعات تحتوي على عشرات المصانع وتنتج الكثير من المنتجات مثل مبديات الحشرات والأسمدة، والشبة والكلور المستخدم في تنقية وفلترة مياه الشرب، موضحًا أن حضر افتتاح المصنع، حيث وجد حماسا كبيرا من الشباب يحمل طاقة إيجابية.