حصاد التدريبات المشتركة للقوات المسلحة في 2022.. 29 تدريبا عسكريا

أعدت القوات المسلحة، تقريرًا معلوماتيًا «إنفوجراف»، حول حصاد التدريبات المشتركة خلال عام 2022، والذي تضمن 29 تدريبا عسكريا مشتركا، بينها 23 تدريبا داخل حدود الدولة، و6 تدريبات خارج حدود الدولة.

وعن التدريبات التي تمت داخل حدود الدولة، أوضحت القوات المسلحة، في «الإنفوجراف»، أنّها تشاركت مع الولايات المتحدة الأمريكية في تدريب جوي مشترك، و3 تدريبات بحرية عابرة، واشتركت مع فرنسا في التدريب الجوي المشترك «آمون 22»، وتدريب «بحري - جوي» تحت مسمى «رمسيس 2022»، و6 تدريبات بحرية عابرة.

واشتركت القوات المسلحة في تدريب جوي مشترك مع اليونان، وتدريب بحري عابر، وتدريب بحري عابر مع إسبانيا، والتدريب البحري بين مصر وروسيا «جسر الصداقة 5»، وتدريب مشترك مع الأردن في البحر الأحمر «العقبة 7»، وتدريب مشترك مع السودان «حارس الجنوب 2»، فضلا عن 5 تدريبات مشتركة متعددة الجنسيات.

أما عن التدريبات التي تمت خارج مصر، فتضمنت التدريب البحري المصري الفرنسي «كليوباترا 2022»، والتدريب البحري الموج الأحمر 5 بمشاركة القوات البحرية لمصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن.

كما تضمنت التدريب المشترك لعناصر القوات الخاصة المصرية والعمانية «قلعة الجبل»، و3 تدريبات مع السعودية.