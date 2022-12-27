رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات منح كليتي الطب والعلوم شهادتي «الأيزو»

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات منح كليتي الطب البشري والعلوم شهادتي الأيزو «9001:2015» من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك والمنتدى الدولي للاعتماد IAF، وشهادة الأيزو (21001:2018) من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليتين.

الارتقاء بالعملية التعليمية

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن سعادته البالغة بكليتي الطب والعلوم وبالإنجاز والمجهود الضخم الذي تم بهما للارتقاء بالعملية التعليمية، موجهاً التهنئة لكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب المتميزين على كافة المستويات، لما تحقق نتيجة مجهودهم ككتيبة عمل متكاملة، استطاعت تحقيق وتطبيق معايير الجودة على أرض الواقع.

إدارة الجامعة مستمرة في تقديم دعمها المادي واللوجستي

وأكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة مستمرة في تقديم دعمها المادي واللوجستي، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات لحصول باقي الكليات على الاعتماد، بما يساهم في تخريج طالب مؤهل علمياً يواكب التطور العلمي على المستوى الدولي.

منح كليتي العلوم والطب شهادة الاعتماد

وأضاف الدكتور جمال سرور، أن فريق المراجعة منح كليتي العلوم والطب شهادة الاعتماد، خلال فعاليات الجلسة الختامية، لتقديم التقرير النهائي الصادر عن فريق المراجعين من الشركة المانحة لشهادة الأيزو، عقب تقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية داخل الكليتين.

ولفت إلى غدا الأربعاء تختتم فعاليات أعمال المراجعة بزيارة كلية الصيدلة والإدارات المركزية.