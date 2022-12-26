رئيس جامعة سوهاج يعلن حصول كليتي الزراعة والتمريض على شهادة الأيزو

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، حصول كليتي الزراعة والتمريض على شهادتي الأيزو (9001:2015) من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك والمنتدى الدولي للاعتماد IAF» وكذلك شهادة الأيزو (21001:2018) من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، حيث جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لتقديم التقرير النهائي الصادر عن فريق المراجعين من الشركة المانحة لشهادة الأيزو AJA .Egypt

توفير متطلبات الأيزو بالجامعة

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أن الجامعة تسعى بشكل مستمر على توفير كافة المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي الذي يليق بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيداً بالجهد المبذول لفريق العمل من كليتي الزراعة والتمريض، بهدف تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية للوصول لمعايير الجودة العالمية.

اعتماد كليتي زراعة وتمريض

وأوضح الدكتور جمال سرور أن لجنة المراجعة التابعة للشركة المانحة للأيزو اعتمدت اليوم كليتي الزراعة والتمريض، وتم تسليم الشهادة المؤقتة لكلاً من الدكتور خلف همام والدكتورة غنى عبد الناصر، موضحاً أنه غداً ستجري أعمال المراجعة بكليتي الطب والعلوم، ويوم الأربعاء 28 ديسمبر ستكون الزيارة لكلية الصيدلة والإدارات المركزية.