جامعة سوهاج تتقدم 75 مركزا عالميا في تصنيف «سيماجو الإسباني»

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت قفزة نوعية في تصنيف سيماجو الإسباني لمؤسسات التعليم العالي للعام الحالي 2022، (Scimago Institutions Ranking 2022 )، حيث تقدمت الجامعة 75 مركزًا عن العام الماضي لتحتل بذلك المركز 713 عالمياً بين 4364 جامعة على مستوى العالم شملها التصنيف هذا العام.

التصنيفات الدولية لجامعة سوهاج

وأكد «عبدالخالق» أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، جاء نتيجة للسياسة التي تتبناها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، والاهتمام الخاص بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً و دولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

قفزات جامعة سوهاج بالتصنيفات الدولية

وأشار الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الجامعة حققت قفزات نوعية في العديد من التخصصات العلمية، وتم إدراج 21 تخصصاً علمياً في تصنيف سيماجو هذا العام، حيث احتلت تخصصات الطب البيطري المرتبة 435 عالمياً و16 محلياً، وطب العيون 495 عالميا و9 محلياً، و جاءت تخصصات الأنف والأذن في المرتبة 511 عالمياً و7 محلياً، واحتلت علوم الطاقة المرتبة 568 عالمياً و17 محلياً، كما احتلت الهندسة 610 عالمياً و33 محلياً، وعلوم الأرض المرتبة 625 عالمياً 17 محلياً الجيولوجيا 626 عالمياً و10 محليا، وعلوم البيئة 642 عالمياً (35 محلياً)، هندسة ميكانيكية 645 عالمياً (20 محلياً)، هندسة مدنية 668 عالمياً (16 محلياً)، رياضيات 675 عالمياً (20 محلياً)، علم الحيوان 691 عالمياً (26 محليا)، علم النبات 700 عالمياً (21 محلياً)، الكيمياء 703 عالمياً (14 محلياً)، الصيدلة 708 عالمياً (22 محلياً)، الفيزياء 727 عالمياً (33 محلياً)، علوم الحاسب 749 عالمياً (26 محلياً)، الجراحة 789 عالمياً (16 محليا)، كيمياء حيوية 832 عالمياً (17 محلياً)، الطب البشري 808 عالمياً (24 محلياً)، العلوم الاجتماعية 892 عالمياً (21 محلياً).

مؤشرات تصنيف سيماجو

و أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف Scimago يعتمد في تقريره على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة محاور رئيسية تستند إلى أداء البحث Research Rank 50 ومخرجات الابتكار Innovation Rank (30%) والتأثير المجتمعي Societal Impact Rank" (20%)، وقد أظهرت نتائج التصنيف تقدم أداء الجامعة في هذه المحاور الثلاثة مقارنة بالعام الماضي.