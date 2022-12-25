رئيس جامعة سوهاج: اختبارات نهاية الفصل الأول تبدأ في 9 يناير بكل الكليات

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الفصل الدارسي الأول مدته 14 أسبوعًا، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إجراء الاختبارات العملية للكليات في هذا الأسبوع وفقًا للجدول الزمني الموضوع من قِبل المجلس الأعلى للجامعات برعاية ورئاسة الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور، موضحًا أنّ الأنشطة الطُلابية متمثلة في الرحلات والندوات وغيرهما نربطها بالمشروعات القومية التي تجري على أرض الوطن، إذ إنّه تم استبدال الرحلات الطُلابية من المنتجات الساحلية وخلافه إلى المشروعات القومية.

استعدادات بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ جلسة ديسمبر انعقدت أمس في مدينة الغردقة، بهدف الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل عاجل، موضحًا أنّه وفقًا للجدول الزمني يتم البدء في الاختبارات التحريرية الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول في 9 يناير في 17 كلية التي تحتضنهم جامعة سوهاج، وتنتهي نلك الاختبارات في نهاية آخر يوم عمل قبل إجازة منتصف العام.

حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف الوطن

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أنّ جامعة سوهاج إحدى جامعات إقليم الصعيد الذي هُمش طويلًا، إلا أن السنوات الثمانية الأخيرة جاءت بالخيرات على الصيعد ومحت كل أوجه التهميش، مضيفًا أنه لابد من الوصول لعقول وأذهان أبنائنا الطُلاب، لأن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف الوطن وليس حروب المدافع والبنادق وغيرهم، وهذا ما وجه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات بضرورة التحدث لشبابنا لكي نشرح لهم ما يجري على أرض مصر من مشروعات قومية.