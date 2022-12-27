التفاصيل الكاملة لمقتل سهير الأنصاري «سيدة المساكين».. بكاء عروس يتيمة و48 ساعة تخطيط

لا يشغلها سوى عمل الخير، ظلت تقضي أغلب أوقاتها في إغاثة ملهوف ووضع لقمة في فم جائع، فرحها الأكبر كان وقت تجهيز يتيمة للزواج، قضت سهير الأنصاري أوقاتًا طويلة من حياتها في عمل الخير حتى لُقبت بـ«سيدة المساكين»، لكن الحزن المفجع الذي أصاب المساكين قبل أن يصيب أسرتها كان مع نبأ مقتلها على يد سائقها غدرًا وقت أن كانت في طريقها لتجهيز عروس يتيمة في دمنهور.

خطة الجريمة قبل 48 ساعة

تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في جريمة قتل سهير الأنصاري «سيدة المساكين»، إذ تبين أن سائقها الشاب العشريني خطط للجريمة قبل تنفيذها بـ 48 ساعة، عندما أخبرته أنها تستعد لتجهيز عروس يتيمة في دمنهور وأنه سيكون بصحبتها كالعادة لتوصيل مبلغ مالي لها لشراء احتياجاتها، منذ ذلك الوقت وبدأ المتهم في التخطيط للجريمة بزعم الاستيلاء على أموال سيدة المساكين، ونفذ الجريمة دون أن تأخذه رأفة أو رحمة بسيدة كانت تعطف عليه مثلما تفعل مع اليتامى، قتلها وفر هاربًا بعد أن ألقى بجثمانها في الطريق العام.

خديعة سائق سهير الأنصاري

وبحسب تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل سهير الأنصاري سيدة المساكين، أنه برر جريمته أنه كان في احتياج شديد للنقود بسبب خطوبته منذ عدة أيام، واستغل أنه السائق الخاص لسيدة المساكين وأثناء سيرهما بالسيارة توقف على جانب الطريق وأوهمها بانتظاره أشخاصا قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها وقام بالتعدى عليها باستخدام أداة «حديدية»، مما أدى إلى وفاتها وألقى جثمانها في الطريق العام بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية بعد استجواب المتهم.

تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة

نسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة للمتهم بقتل سهير الأنصاري، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأرشد المتهم عن أدوات الجريمة وهي قطعة حديدية كان يخفيها في شنطة السيارة وعندما نزل بزعم أنه ينتظر مجموعة من الأصدقاء، أمسك بقطعة الحديد وهشم رأس السيدة وخنقها حتى تأكد من مفارقتها الحياة.

معاينة النيابة لمسرح الجريمة

انتهت النيابة العامة من معاينة مسرح الجريمة واقتادت المتهم إلى مكان الحادث، وشرح كيفية تنفيذ الجريمة في حضور قوة أمنية، وواجهت النيابة المتهم بأدلة الاتهام وأقوال ابنة المجني عليها ومفادها أن والدتها كانت بصحبة السائق الذي اعتاد توصيلها إلى مقر الجمعية الخيرية فهي عضو بها لتأخذ الأموال قبل أن تنطلق إلى المحتاجين لتوزيعها.

عقوبة المتهم بقتل سيدة المساكين: الإعدام شنقًا

يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن جريمة مقتل «سيدة المساكين»، كما كان يسميها جيرانها والمساكين وسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية، وفق ما انتهت النيابة العامة من إقامة الدليل على المتهم فهي جريمة مكتملة الأركان وعقوبتها القتل العمد وفق قانون العقوبات.

وأضاف عبد الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن جريمة مقتل وسرقة سهير الأنصاري يتحقق فيها الظرف المشدد وفق مواد القانون، لأن المتهم هنا ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بحسب اعترافه في محضر تحقيقات النيابة العامة.