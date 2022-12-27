الصور الأولى للمتهم بقتل سهير الأنصاري في دمنهور.. «سرق منها فلوس اليتامى»

حصلت «الوطن قبل قليل، على أول صورة للسائق المتهم بقتل سهير الأنصاري، سيدة الخير في دمنهور، كما عرفت إعلاميا؛ إذ جرى ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بغرض الحصول على أموالها التي كانت تساعد بها اليتامى، والمصوغات الذهبية الخاصة بها.

صور قاتل سهير الأنصاري في دمنهور

وبدأت قبل قليل النيابة العامة في مركز بدمنهور بالتحقيق مع المتهم، في واقعة مقتل سهير الأنصاري، بعد تقنين التحريات.

وأشار المتهم إلى أنه استخدم عصا حديدية في الاعتداء على المجني عليها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وألقى جثتها خلف كليات مجمع دمنهور.

سهير الأنصاري كانت تحسن معاملة المتهم

وأشارت بسمة نجلة سهير الأنصاري، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن والدتها كانت تحسن معاملة المتهم، مؤكدة: «كانت بتثق فيه وتعتبره زي ابنها».

كانت البداية عندما عثر أهالي دمنهور على جثة سيدة مسجاة بأرض زراعية بطريق مصر اسكندرية الزراعي، بنطاق دائرة المركز، بها كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجري إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وتبين بالفحص أن المجني عليها سيدة تدعى «سهير الأنصاري»، 62 عاما، مقيمة في مدينة دمنهور.

وتحرر محضر بالواقعة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث.