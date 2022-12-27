أستاذ أمراض صدرية: «الصحة» وضعت خطة طموحة لتطوير وتأهيل المستشفيات العامة

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن وزارة الصحة تضع خطة طموحة للغاية لتطوير وتأهيل المستشفيات العامة، التي وصلت في الماضي إلى حالة سيئة ولم تكن التجهيزات كافية وكذلك التقصير في تدريب الأطباء.

ضخ أجهزة أشعة مقطعية جديدة

وأضاف خلال مداخلة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الصحة قامت بخطة طموحة جدا وبدأت بالفعل في معظم محافظات مصر لتطوير وتأهيل معظم المستشفيات، وضخ أجهزة أشعة مقطعية جديدة وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة الرعاية المركزة سواء للأمراض الصدرية أو الرعاية المركزية بصفة عامة بالمستشفيات.

تدريب كوادر الأطباء للطوارئ

وتابع: «كذلك يجري العمل على تدريب كوادر الأطباء للطوارئ، وكيفية استقبال المريض، كما يحدث تأهيل للمستشفى وأسِرته وأجهزته، وهو أمر طموح وخطة عظيمة للغاية».

واستطرد: «نشكر الدولة على جهودها، لكن التحديات كبيرة والمستشفيات التي تحتاج تأهيل كثيرة للغاية سواء تأهيل المباني أو الفرش والأجهزة، وكذلك تأهيل الكوادر الطبية لكن الوزارة بدأت وهو الأمر الأهم».