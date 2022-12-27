وزارة الصحة تصدر «بروتوكول لعلاج الإنفلونزا».. وتوجه تحذيرًا للمواطنين

أصدرت وزارة الصحة والسكان بروتوكول علاجي خاص بالإنفلونزا وكيفية علاجها والحماية من مضاعفاتها، وقالت وزارة الصحة والسكان في البروتوكول العلاجي، إن المضادات الحيوية ليست فعالة ضد فيروسات الإنفلونزا ولكن يمكن للأدوية المضادة للفيروسات علاج الإنفلونزا والتقليل من مضاعفاتها على الرغم من أن فيروسات الإنفلونزا تصبح مقاومة للأدوية مع مرور الوقت.

علاج الانفلونزا

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «يفضل أن يحصل مريض الانفلونزا على الأدوية المضادة للفيروسات في غضون 48 ساعة من بدء ظهور الأعراض وبعد استشار الطبيب المشرف على الحالة، مع أهمية الالتزام بشرب الكثير من المياه وأخذ قسط وفير من الراحة».

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام بالجرعات التي يقوم الطبيب بوصفها، وعدم الحصول على جرعات أكثر والالتزام بالعلاج الذي وصفه الطبيب فقط.

التقلبات الجوية تصيب بأمراض مختلفة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن التقلبات الجوية يمكن أن تؤدي الى الإصابة بالأمراض المختلفة وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم على التكيف مع انخفاض درجة الحرارة وموجات البرودة، ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس المناسبة.

وتابعت وزارة الصحة، على المواطنين عدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، مشددة على أهمية الحصول على اللقاحات لدورها في تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر والحصول على المعلومة الموثقة من الوزارة.