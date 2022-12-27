أبرز أماكن بيع شجرة الكريسماس وزينة رأس السنة للاحتفال بالعام الجديد

مع قرب نهاية كل عام، يبدأ العديد من الأشخاص حول العالم، الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة، وقدوم العام الجديد، وتنتشر مظاهر الاحتفال في تلك الفترة، متمثلة في شجر الكريسماس وبابا نويل، وغيرها، حيث يكتسي اللون الأحمر ويطغى في مختلف الأماكن.

وبالنسبة للمهتمين بالاحتفالات، نعرض لهم في السطور التالية، أماكن بيع شجرة الكريسماس والزينة وملابس بابا نويل، والإكسسوارات والكوفيات، للتعبير عن الفرحة بقدوم سنة جديدة.

أماكن بيع شجرة الكريسماس وزينة رأس السنة

يمكن الذهاب إلى درب البرابرة، في منطقة العتبة بالقاهرة، حيث يتواجد بها العديد من شجر الزينة والكريسماس وملابس بابا نويل وغيرها، بأسعار في متناول العديد من الأشخاص، وتجد أنواع مختلفة تناسب العديد من الفئات.

روكسي والكوربة

كما يمكن الذهاب إلى منطقة روكسي والكوربة في مصر الجديدة، حيث يوجد بها العديد من المحال والمكتبات لبيع شجرة الكريسماس، وشراء الزينة والأضواء والبالونات بأسعار مختلفة.

ويمكن التوجه إلى شارع شبرا وخلوصي، لشراء ديكورات وقطع الزينة والإضاءة.

سيتي ستارز، من أبرز الأماكن التي تبيع شجرة الكريسماس والزينة الخاصة بالبكريماس واحتفالات رأس السنة من هدايا وألعاب وغيرها.

كما يوجد في منطقة الزمالك بعض المحال والمكتبات التي تبيع شجرة الكريسماس والأقلام الملونة وغيرها.

وبالنسبة لمحبي التسوق عبر الإنترنت وعدم بذل الجهد وتضييع الوقت في الذهاب إلى أماكن بعينها، يمكنهم التسوق أونلاين حيث تبيع عدة موقاع وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات شهيرة شجرة الكريسماس بأسعار وأحجام مختلفة.