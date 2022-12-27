قائمة بأفلام عربية وأجنبية لمشاهدتها برأس السنة.. أبرزها أفاتار وعمهم

مع اقتراب رأس السنة وأجواء الأعياد، يفضل الكثير من الأسر والعائلات، الخروج إلى الشوارع، وقضاء أوقات رائعة بالخارج في مختلف الأماكن، مثل السينمات والمولات والكافيهات، والبعض الآخر يفضل قضاءها بالمنزل، وسط أجواء عائلية رائعة تسود المكان، بوجود الإضاءة والزينة ونسيم الشتاء، وقائمة من الأفلام لمشاهدتها برأس السنة، فهذه الأجواء، هي المفضلة للجميع للشعور بالسعادة والبهجة وأجواء العيد، وتحمل الطابع الرومانسي والعائلي والكوميدي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، قائمة بأفلام «أجنبية - وعربية» لمشاهدتها مع العائلة في رأس السنة، حسب أهواء كل أسرة.

قائمة بالأفلام الأجنبية لمشاهدتها برأس السنة

فيلم «The Polar Express-2004»

قصة وأحداث الفيلم تدور في شيء من الخيال والدراما، بوجود فتي صغير يشك في وجود بابا نويل، وفي ليلة من ليالي عيد الميلاد يجد الطفل الصغير أمام عتبة منزله منزله قطاراً يأخذه في رحلة غير عادية إلى القطب الشمالي يتعرض فيها إلى العديد من المفاجآت والمغامرات بالطريق، ويكتشف عديد الأشياء عن ذاته، ويعلم في النهاية أنه يمكن أن تحدث العديد من الأشياء العجيبة بالحياة بشرط الإيمان بها.

فيلم «The Age of Adaline»

تدور أحداث الفيلم في واقع من الخيال والرومانسية، حول امرأة شابة «آدالين باومان»، وأثناء الطريق تتعرض لحادث وهي بعمر التاسعة والعشرين، ويمنحها الخلود حيث أصبحت لا تكبر وظلت شابة مهما مر الزمن عليها، وبعد مرور سنوات من هروبها من بلد لأخر وابتعادها عن الاختلاط بالبشر تقابل شاباً «آدالين» وتنشأ بينهما قصة حب وتقرر أن تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع والديه، لتجد سراً يهدد وجودها معه.

فيلم Avatar: The Way of Water

أطلق الجزء الجديد من فيلم أفاتار، والذي تدور أحداثه في شئ من الخيال العلمي والأكشن، حيث يحاول أبطال الفيلم «جيك سولي ونيتيري»، البقاء معاً من خلال القيام بكل ما في وسعهم لتحقيق ذلك، سواء بمفارقة منازلهم أو اكتشاف أرجاء شتى على كوكب باندورا لينهيا ما بدآه، ويُعد من ضمن أفضل الأفلام التي يمكن مشاهدتها خلال ليالي الأعياد.

قائمة بالأفلام العربية لمشاهدتها برأس السنة

فيلم «كيرة والجن»

تدور أحداث الفيلم حول حقبة تاريخية هامة لمصر وهي ثورة 1919، ويبحث الفيلم واقع المجتمع المصري أثناء الاحتلال الإنجليزي خلال هذه الفترة من خلال استعراض أبطال خاضوا العديد من المعارك والتضحيات من أجل نيل الاستقالال.

فيلم «عمهم»

يعُد من أفضل أفلام الكوميديا والأكشن المصرية الذي يمكن مشاهدتها في أجواء عائلية رائعة فتدور قصته حول بطل الفيلم «سلطان»، وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه «سعيد» بمركز رياضي، وتقوده الصدفة بعد إنقاذه لأحد الأشخاص إلى التعاون معه، ليواجه العديد من المخاطر بعد ذلك.

فيلم «العنكبوت»

الفيلم من بطولة النجم «أحمد السقا»، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والحركة والإثارة حول «العنكبوت» وهو بطل الفيلم ويقوم بتصنيع وبيع نوع من المواد المخدرة، وتطارده الشرطة خلال أحداث الفيلم وتزداد الأمور صعوبة.