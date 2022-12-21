4 أفلام في «سينما الشعب» بأسعار مخفضة.. تعرف على أماكن العرض

تواصل وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض أحدث الأفلام السينمائية بأسعار زهيدة من خلال مبادرة «سينما الشعب»، الذي يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم، مدير الثقافة السينمائية بقصور الثقافة، وخلال الفترة الحالية يعرض المشروع 4 أفلام موزعة في دور العرض التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية.

أفلام سينما الشعب

ووفقا لبيان صحفي، تعرض مبادرة «سينما الشعب»، فيلم «فضل ونعمة»، بقصر السينما في جاردن سيتي بالقاهرة، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية وسينما قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسينما قصر ثقافة الإسماعيلية، وسينما قصر ثقافة الزقازيق.

فيلم «هشتاج جوزنى»

وتعرض الفعالية فيلم «هشتاج جوزنى»، في سينما قصر ثقافة قنا وسينما مسرح 23 يوليو بالمحلة في محافظة الغربية وسينما قصر ثقافة كفر الشيخ، كما يتم عرض فيلم «تسليم أهالي»، في سينما قصر ثقافة السويس، وسينما السادات بمحافظة المنوفية، وسينما شبين الكوم، وسينما قصر ثقافة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وسينما مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وسينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد.

وتواصل سينما الشعب عرض فيلم «كيرة والجن»، بسينما قصر ثقافة شرم الشيخ، ومحافظة الوادي الجديد، وسينما شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسينما المركز الثقافي بطنطا في محافظة الغربية، وسينما قصر ثقافة أسيوط.