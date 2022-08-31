تفاصيل مهرجان فينيسيا السينمائي 79.. أفلام عربية تنافس بقوة

ساعات قليلة تفصل صناع السينما ونجومها حول العالم، عن انطلاق النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، التي تستمر فعاليتها حتى 10 سبتمبر المقبل، على مدار 10 أيام متواصلة، حيث سيشهد المهرجان مجموعة كبيرة من عروض الأفلام والندوات بحضور صناعها، بالإضافة إلى عدد من التكريمات لأبرز النجوم.

تفاصيل مهرجان فينيسيا السينمائي 79

- تتولى الممثلة الإسبانية روسيو مونيوز موراليس، تقديم حفلي افتتاح وختام مهرجان فينيسيا السينمائي.

- تذهب جائزة «الأسد الذهبي» عن إنجاز العمر، لأيقونة السينما الفرنسية كاثرين دينوف، والمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي بول شريدر.

- يفتتح فيلم «White Nose» فعاليات المهرجان، وهو مقتبس من رواية دون ديليلو، من تأليف وإخرج نواه بومباخ، بطولة عدد من النجوم من بينهم آدم درايفر، جريتا جيرويج ودون تشيدل، ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

23 فيلما يتنافسون على جوائز الأسد الذهبي

- تضم المسابقة الرسمية للمهرجان، 23 فيلما يتنافسون على جوائز الأسد الذهبي، من بينها أفلام تحمل توقيع عدد من أبرز المخرجين من بينهم لوكا جواداجنينو الذي يشارك بفيلم «Bones & All»، وأليخاندرو جونزاليز إيناريتو بفيلم «Bardo»، بالإضافة إلى الفيلم المنتظر «Blonde» أندرو دومينيك، الذي تجسد من خلاله آنا دي أرماس شخصية النجمة مارلين مونرو.

- تترأس النجمة الأمريكية جوليان مور، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، وتضم في عضويتها كل من: المخرج وكاتب السيناريو ليوناردو دي كوستانزو، المؤلف الأرجنتيني ماريانو كوهن، المخرجة أودري ديوان، الممثلة الإيرانية ليلى حاتميم، الكاتب الياباني كازو إيشيجورو، بالإضافة إلى المخرج الاسباني رودريجو سوروجوين.

3 أفلام عربية في أقسام المهرجان

- في قسم «Orizzonti» يتنافس 18 فيلما ما بين الروائي والوثائقي، من بينهم الفيلم الفرنسي «For My Country» للمخرج الجزائري رشيد حامي.

- يترأس لجنة تحكيم مسابقة «Orizzonti» أو «آفاق» كاتبة السيناريو الإسبانية إيزابيل كويكسيه مع المخرجين وكتاب السيناريو لورا بيسبوري، أنطونيو كامبوس، صوفيا دجاما والناقد السينمائي الفرنسي إدوارد وينتروب.

- تتواجد عدد من الأفلام العربية ضمن أقسام المهرجان من بينهم فيلما «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، و«حدائق معلقة» للمخرج العراقي أحمد دراجي في قسم «Horizons Extra»، بالإضافة إلى فيلم «ملكات» للمخرجة المغربية ياسمين بنكيران في قسم أسبوع النقاد.