3 أفلام عربية تبدأ سباق الترشح لـ«أوسكار 2023».. بينها «حمى البحر المتوسط»

بدأت الاستعدادات للنسخة الـ95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار للاحتفاء بالأفلام التي عرضت على مدار عام 2022، ورشحت عدد من الدول أفلامها لتمثيلها في مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، في حفل توزيع الجوائز المقرر عقده في 12 مارس 2023، على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس الأمريكية.

فلسطين ترشح «حمى البحر المتوسط»

وكانت فلسطين من أحدث الدول التي رشحت فيلمًا للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، حيث وقع اختيارها على فيلم «حمى البحر المتوسط» تأليف وإخراج مها الحاج لتمثيلها في المسابقة، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل تأليف من مسابقة «نظرة ما» بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

ووصل عدد الدول التي رشحت أفلامها لـ 57 دولة حول العالم، ولم تقتصر الترشيحات لـ«أوسكار» في الوطن العربي على فلسطين فقط، حيث رشحت الجزائر فيلم «إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب، وتم عرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وهو مستوحى من قصة مالك أوسكين، الشاب الذي قتلته الشرطة بعد مظاهرات طلابية في عام 1986، بينما وقع اختيار تونس على فيلم «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري، الذي عرض في قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي، لتمثيلها في أوسكار 2023.

السويد تختار فيلم المخرج المصري طارق صالح «ولد من الجنة» لتمثيلها في أوسكار

ووقع اختيار السويد على فيلم «ولد من الجنة» للمخرج المصري طارق صالح لتمثيلها في فئة أفضل فيلم عالمي بجوائز أوسكار، حيث عرض الفيلم للأول مرة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام في المسابقة الرسمية، حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو، ومن المقرر عرضه في مهرجان لندن السينمائي المقبل في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر، وسيفتتح مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي في نوفمبر المقبل.

شروط ترشيح الأفلام لجوائز أوسكار أفضل فيلم عالمي

وهناك عدد من القواعد التي وضعتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أبرزها أن تكون الأفلام المقدمة قد عرضها سينمائيا في بلادها في الفترة من بين 1 يناير 2022 حتى 30 نوفمبر 2022، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي ترشيحات الأفلام هو 3 أكتوبر 2022.

من المقرر الإعلان عن قائمة مختصرة تضم 15 فيلمًا في 21 ديسمبر المقبل، بينما يتم الإعلان عن المرشحين الخمسة النهائيين في 24 يناير 2023،على أن يتم إعلان الفيلم الفائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 95 في 12 مارس المقبل.