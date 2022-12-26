الجنايات تعاقب متهما في «أحداث جامعة الأزهر» بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

الإتلاف العمدي للممتلكات العامة

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تنظيم تجمهر، وكان غرضهم من ذلك الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

وأضافت أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، أنّ المتهمين هددوا موظفين عموميين واستعرضوا قوتهم عليهم، ولوحوا ضدهم بالعنف ما أدى إلى أحداث الشغب التي تمت في الجامعة عام 2013.