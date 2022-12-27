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رئيس جامعة الأزهر يبحث مقترحات التطوير لتيسير متطلبات الطلاب الوافدين

كتب:

إسراء سليمان
11:10 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر

بحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع مسئولي شئون التعليم والطلاب الوافدين، مقترحات التطوير الخاصة بالطلاب الوافدين من شتى دول العالم، مؤكدًا أن الاهتمام بطالب العلم هو التزام بوصية ديننا الحنيف في الحرص على إكرام طالب العلم.

الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

وشدد رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة تخصيص موظف بكل كلية بها عدد كبير من الطلاب الوافدين يستطيع التعامل معهم بسهولةٍ ويسرٍ؛ نظرًا لطبيعتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي اهتمامًا خاصًّا بالطلاب الوافدين، ويشدد دائمًا على تيسير متطلباتهم.

شئون الطلاب الوافدين

حضر اللقاء د. محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و حامد سيد، أمين عام مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و سالم خاطر، مدير إدارة الوافدين، و عبد الرؤوف محمود، منسق شئون الطلاب الوافدين، و طاهر مجدي، مدير مكتب خدمة الطلاب الوافدين.

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