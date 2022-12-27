محافظ سوهاج يستجيب لوالد الطفلين «آسر» و«حمزة».. نسابق الزمن لإنقاذهما

استدعى محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، محمد رشاد، والد الطفلين آسر وحمزة، أبناء مركز البلينا، والمصابان بأنيميا الفانكوني وبحاجة لزراعة نخاع لكليهما، للإطلاع على حالتهما، كما وعد الأب ببذل قصارى جهده لتوفير اللازم للطفلين.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لـ«الوطن»، إنه سيتم عرض حالة الطفلين الصحية على مختصين، وإجراء الفحص الطبي الكامل لهما، لتحديد اللازم لحالتهما، مؤكدا أن ذلك سيتم بأقصى سرعة، وموضحا «أننا نسابق الزمن لإنقاذ أبنائنا».

محافظ سوهاج يتبنى حالة آسر وحمزة

فيما قال والد الطفلين لـ«الوطن»، إن محافظ سوهاج تسلم نسخة من ملف يضم الشهادات الصحية الطفلين وتوصيف لحالتهما، لعرضه على الجهات المختصة لتوفير اللازم لعلاجهما، وقال له «آسر وحمزة أولادنا، وأنا مش همشي بموضوعهم، لا أنا هجري لحد ما ربنا يعفو عنهم بإذن الله».

البحث عن متبرع متطابق

وأضاف «رشاد»، أنه ينتظر وجود الحل لحالة أبنائه، سواء بالسفر للخارج وإجراء جراحة زرع النخاع من بنك الخلايا الجذعية بإحدى الدول، أو توفير متبرع متطابق لإجراء الجراحة تحت مظلة التأمين الصحي بمصر.

الأب يناشد الجميع لعلاج أطفاله

وكان «رشاد» والد الطفلين آسر وحمزة، ابن مركز البلينا بمحافظة سوهاج، قد ناشد الجميع لإيجاد حل لعلاج طفليه، عقب اكتشاف إصابتهما بأنيميا الفانكومي منذ 6 أشهر، وحتاجهما لزراعة نخاع عاجلة، قائلا «هما عيالي وعيال مصر، أنا مش عايز جنيه، عالجوهم بس، سواء بالتبرع بالنخاع أو السفر للخارج».